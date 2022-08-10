金管會公布防疫保單最新承保理賠狀況，2022年截至8日理賠金額達417.92億元、周增達58.79億元，再創今年以來次高，疫苗保單理賠金額達86.77億元、周增達18.5億元，亦創下今年新高，顯示防疫保單及疫苗保單仍處理賠高峰，保險業對此亦已掀起增資潮。

金管會統計，雖然目前市面上已無防疫保單產品銷售，但防疫保單今年截至8日合計承保件數458.55萬件、周增3.13萬件，保費收入43.1億元、周增0.39億元，較前周新增3.66萬件、0.47億元減少。

不過，防疫保單今年截至8日理賠件數達117.51萬件、周增達19.91萬件，理賠金額達417.92億元，周增達58.79億元，較前周新增10.85萬件、39.68億元再度增加，單周理賠金額再創新年次高。累計理賠金額已達今年保費收入的9.69倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上尚有3家產險銷售4張、1家壽險銷售1張疫苗保單。今年截至8日承保件數231.36萬件、周增1.88萬件，保費收入9.83億元、周增0.06億元，較前周新增0.22萬件、0.08億元減少。

而疫苗保單今年截至8日合計理賠件數21.23萬件、周增5.42萬件，理賠金額86.77億元、周增達18.5億元，較前周新增2.49萬件、10.57億元再度增加，單周理賠金額創下今年新高。累計理賠金額達今年保費收入的近8.83倍。

面對理賠潮挑戰，產險業紛紛規畫增資，除了金管會已核准國泰世紀及中信分別增資100億元及40億元，新安東京海上亦規畫增資147億元。而面臨淨值下滑壓力的壽險業，目前已有6家提出7件增資申請，合計增資金額達206.73億元。