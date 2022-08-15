因抗疫限制放寬，商業活動以及旅遊產業漸漸回溫下，泰國4到6月GDP創1年新高，也讓調升利率來抑制當地通膨大漲的聲音，再度甚囂塵上。

這個東南亞第2大經濟體正在景氣復甦正軌上，但也受到全球需求疲弱以及通膨創14年新高的騷擾。同時，泰國政府將2022年GDP預估，從之前設定的2.5%至3.5%，縮至2.7%至3.2%之間。

2021年GDP僅有1.5%，且是東南亞地區最少的泰國，上季經濟成長年增2.5%，增幅是2021年第2季以來最多的，比第1季2.3%要好，但低於市場預估的3.1%。

泰國政府指出，基於2021年高達7.7%高成長基期，加上投資金額減少，2022全年GDP應該不會再那麼高，在剩餘的下半年，大概會按照上半年平均成長2.4%發展下去。

專家學者認為重開邊境下，泰國上季GDP才可持續反彈，但全球經濟成長趨緩抑制出口，通膨將會影響到消費者支出以及投資項目。若按季增率來看，泰國上季GDP經季節性調整後達0.7%，低於預期0.9%，而第1季經修正後為1.2%。

銀行業者Kasikornbank表示，GDP若不好將影響泰國央行政策利率走向。所以，泰國應會在11月才會升息1碼，9月比較不太可能。上周，泰國央行是近4年來，首次升息至0.75%，來對抗大漲的通膨。

經濟調研單位Tisco Group認為，GDP若持續成長，泰國央行會比較放心可以調高基本利率。同時，預估2022年剩下的兩次既定會議中，每次都會升息1碼，就是調高25個基本點，升到疫前水準1.25%。

受到能源成本大漲推動，泰國7月整體通膨飆升7.61%，遠遠超過當地央行1%至3%容忍範圍。泰國央行也預估，2022年通膨預估提高至6.3%至6.8%，遠高於之前測的4.2%至5.2%。

另外，隨著抗疫規定漸漸鬆綁，泰國政府也上修外國遊客今年來訪數，從先前700萬，上看至現行950萬。旅遊產業對泰國很重要，通常占GDP的比重約在11%到12%之間。

以疫前2019年來說，全球有近4000萬觀光客訪泰，其中有近3成是中國大陸民眾。但2021年時，受到新冠病毒影響，巨幅萎縮到僅剩下42.8萬而已。另外，泰國也上修今年出口成長預估，從原7.3%增為7.9%。