根據實價統計資料顯示，全台住宅加上車位產品的總價，從2019年第一季的850萬元，到今年第一季已經上漲至1028萬元，連續兩季突破千萬元，中位數總價3年期間增加了178萬元，幾乎等於每年上漲60萬元，若以區域來看主要都會區飆最兇的是新竹縣，3年房價就驚漲了420萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從統計數據來看，新竹縣房價大概從2020第二季就開始上揚，今年第一季和三年前相比更是大漲了420萬元，成為名符其實的「瘋城」，背後主要原因與中美貿易大戰後，半導體業蓬勃發展有密切關係，加上新竹又是所得最高的科技城市，都帶動新竹地區的房價上揚。

統計顯示，這波房價走揚狀況相當全面，房屋加上車位的總價中位數近三年不斷攀升，從2019年第一季的850萬元，已經拉高至1028萬元，過去三年每年平均增加60萬元，且已經連續兩季都站上千萬元，代表一半以上的房屋加車位成交已經超過千萬元，千萬元購屋加上車位已經相當普遍。

主要都會區部分，上漲最多的是新竹縣，房價從2019Q1的900萬元，到今年第一季的中位總價已拉高至1320萬元，漲幅相當驚人，台北市則是因為總價價高，房價增加也多，中位總價也從2019Q1的2530萬元拉高至2900萬元，桃園市則是從750萬元拉高至982萬元，台中市由800萬元，今年第一季也拉升至1100萬元，台南市則是從2019Q1的540萬元，拉高至790萬元，高雄市則是從2019Q1的795萬元，拉升至今年第一季的950萬元。

六都除了新北市，因為首購不斷往外圍尋找相對平價產品，導致中位總價僅微增45萬元以外，其餘都會加上新竹3年房價的中位數就增加了138~420萬元。曾敬德指出，這波房價幾乎呈現全面性的走揚，不過市場最好大概也就是今年第一季，後面就開始出現疫情、戰爭、股市大跌、升息等外在事件，對於後續房價也產生明顯干擾。