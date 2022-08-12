精星(8183)受惠於訂單強勁及新廠挹注，7月合併營收達6.43億元，月增15.65%，年增109.47%，創下單月歷史新高，精星表示，目前客戶訂單暢旺，且新產能逐步開出，樂觀看待下半年業績，預估第3季業績有望挑戰單季歷史新高，如無意外，第4季亦可望優於第3季。

精星佈局新能源車及重工機械等少量多樣、必須長時間證認、非常特殊的立基市場有成，目前大陸前10大電池廠，精星已是數家的供應商，且因歐美客戶尋找大陸廠商合作，也開始進入歐美市場，公司亦與新能源車廠及重工機械知名大廠建立長期合作關係，讓公司今年下半年營運無畏全球通膨升息影響持續高成長。

受惠於新能源車用電子及工控需求穩定，且蕪湖廠新產能開出，精星7月合併營收達6.43億元，月增15.65%，年增109.47%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為37.38億元，年增57.2%，為歷年同期新高。

精星上半年營業淨利為4.37億元，年增58.5%，稅後盈餘為3.35億元，年增73.89%，每股盈餘為2.79元；精星表示，今年下半年展望樂觀，預估第3季業績有望挑戰單季歷史新高，如無意外，第4季亦可望優於第3季，全年業績將創下歷年新高。

在產能部分，精星蕪湖新廠分為兩區，其中一區有6條SMT線，於7月1日正式量產，預計很快會填滿，另一區預計明年增加自動化生產設備，以因應江西等地客戶需求。