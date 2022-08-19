中信金(2891)旗下中信證主辦奇鈦科（3430）上櫃前現金增資發行新股案，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有2,707張、公開申購計有776張，競拍底價每股為35元，今（19）日開始投標，競拍期間為今（2022年）年8月19日至23日，8月25日開標，依投標價格高者優先得標，得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則取決於各得標單價及數量加權之平均價格，如超過競拍底價1.2倍，則以42元為承銷價格上限，8月29日開放公開申購。奇鈦科技昨（18）日於興櫃市場的股票成交均價為60.32元。

中信證今年陸續成功輔導循環經濟ESG概念股昶昕實業（8438）以及數位智慧醫療概念股晉弘（6796）成功於臺灣證券交易所掛牌，獲投資人關注。

奇鈦科今年上半年合併營收達新臺幣8.7億元，稅後淨利為新臺幣1.05億元、每股稅後盈餘（EPS）3.53元，獲利較去（2021年）年同期成長68.1%。奇鈦科技為業界少數持續申請美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）食品接觸材料註冊的特用化學品製造商，已成功打入國際化工大廠供應鏈，未來將持續以環保創新為經營核心，與競爭對手作出區隔。