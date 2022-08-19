日本官方19日公布，7月核心消費者物價指數（core CPI），連續四個月在日本央行（BOJ）的2％目標之上，創7年半新高。預料BOJ寬鬆立場不受影響，只是薪資未見顯著成長下，一般家庭將為生活成本加重所苦。

繼6月年增2.2％之後，日本7月核心CPI（排除生鮮）年增2.4％符合預期，接連四個月超過BOJ所設的目標。排除消費稅調漲效應不計，創下2014年12月以來最大增幅。

核心-核心CPI（core-core CPI，生鮮和能源成本都不計）年增1.2％，為2015年12月以來的6年多新高。整體CPI年增2.6％，6月年增2.4％。

BOJ雖以核心CPI為衡量通膨主要依據，近來愈來愈重視核心-核心CPI，因為該指數以內需反映通膨壓力，而非能源成本等一次性因素。

儘管日本通膨持續加溫，BOJ已表明仍將維持超寬鬆貨幣政策，主要是將能源與原物料價格高漲視為暫時性因素。