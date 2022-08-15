根據費城聯準銀行針對專業預測者的第三季調查顯示，受訪者普遍認為美國經濟前景已比3個月前惡化，因此他們調降了今明兩年美國實質國內生產毛額（GDP）年增率，各自為1.6％與1.3％。

參加這次季度調查的專業預測者共有35位，他們分別來自銀行、投資機構與學界等。據第三季調查的結果，受訪者下修美國今明兩年實質GDP年增率，分別從一次調查的2.5％與2.3％估值降至1.6％與1.3％。另外今年三、四兩季實質GDP年增率也各自遭調降到1.4％與1.2％。

受訪者還認為美國實質GDP在未來5季出現萎縮的機率已攀升到30％以上，至於前一次調查的萎縮預估機率則約在20％到28.2％區間。然而在二、三兩季調查中，這些專業預測者均表示明年第一季經濟的萎縮機率最高。

受訪者在這次調查並調高了今明兩年通膨預估。其中在消費者物價指數（CPI）方面，專業預測者將今年的CPI年增率預估從上次調查的6.1％調高到7.5％、明年CPI年增率從2.9％上調到3.2％。今年三、四季的CPI年增率估值也各自上調到6.7％與4.3％。

此外聯準會偏愛用來衡量通膨指標的核心個人消費支出（PCE）價格指數，在今明兩年的預估數值也分別從先前的5％與2.5％上修到5.8％與2.8％。今年三、四兩季的PCE估值也調高到5.3％與3.7％。

隨著經濟前景趨疲，該調查也上修今年第四季失業率預測，從前估的3.5％調整到3.7％，不過第三季估值仍持平在3.5％。此外今明兩年的失業率預測則分別為3.7％與3.9％。

至於在非農新增就業機會方面，根據費城聯準會對受訪者的調訪，今明兩年每月平均新增工作機會分別為487,500與167,600個。至於前一次調查則為479,700與172,700個。