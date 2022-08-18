國際油價走過今年6月最高價的123.75美元/桶，8月18日來到95.37美元，跨過半年來最低價的92.68美元。金融機構總經研究部門均看壞國際油價接下來的走勢，中信金控首席經濟學家林建甫認為，國際油價走勢是大國博弈的結果，今年中油價一直上漲，美國油企就不斷增產，直接搶走俄羅斯出口市場，產油國沙烏地阿拉伯降價求售，藉以維持市場份額。

林建甫也從全球景氣的角度分析，IMF及主要國際機構陸續下修全球經濟成長預測，尤其是中國大陸的需求減緩明顯，對於油價下半年走跌已成最大推波助瀾之力。

澳盛銀行大中華經濟研究團隊指出，中國大陸對國際大宗商品市場的影響很大，由於經濟增長停滯，下半年投資者情緒可能出現疲軟，對商品價格造成壓力。

中國大陸的景氣復甦，恐會延後到2022年底和2023年初。一旦屆時強勁需求浮現，可能會加劇供應的緊張。但在此之前，澳盛團隊指出，要先解決防疫清零措施帶來的消費不足，「這通常是大宗商品需求減弱的信號」。