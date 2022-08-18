工研院攜手屏東縣枋寮地區農會共同舉辦「2022兒童夏令科學營」，以綠能科技大進擊為主題，邀請屏東縣28位弱勢家庭學童，透過創意實作方式捕捉二氧化碳，了解溫室氣體對地球的影響，以及用日常可得的材料製作波浪發電機，從而認識最夯的綠能應用。期讓科普教育不再艱澀能懂，進而啟發偏鄉孩童們的好奇心、學習動機，開啟對未來的憧憬。

工研院社會公益委員會副主委謝國倫表示，為協助臺灣科學教育向下紮根，工研院長期關注偏鄉、原民、弱勢學童的科普教育，已舉辦相關活動長達13年，藉由多元的學習媒介及實體展示、實作及演練等方式，以遊戲傳遞知識，將創新技術轉化為有趣易懂的科普教材，提升學童創造能力，進而活用科學原理，從中體驗奧妙與樂趣。希望能藉由這樣的過程，啟發孩子們探索新奇科技的創造力，激發相關創意。

節能減碳已成為全球需共同面對與解決的重要議題，此次兒童夏令科學營特別安排「溫室效益ING」，帶學童認識二氧化碳與溫室效應的關聯性，透過簡單的實驗將二氧化碳捕捉起來，實際體驗新聞上常講的減碳，究竟是要減什麼碳、又該如何減碳，同時也了解二氧化碳可以再利用，變成日常常見的生活用品，如汽水、滅火器、乾冰等，讓減碳的概念向下扎根，深植於學童心中。

工研院研究員也利用隨手可得的材料，帶領學童組裝波浪發電機，並在模擬的水槽中操作，實際體驗波浪能產生電力的奧秘，引導小朋友探索如何利用自然資源發電，藉此了解波浪發電的原理，以及新的能源開發與應用觀念，啟發下一代對綠能的學習興趣，達到增進學童愛護環境，珍惜自然資源的態度，讓地球資源和環境能永續發展。