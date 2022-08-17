上櫃公司111年第2季財務報告形式審閱結果出爐，天蔥(2740)因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之111年第2季財務報告(不含第一上櫃、金控、證券及期貨公司)，上櫃有價證券應調整交易方式計有7家，天蔥公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

在新增為變更交易方法之上櫃有價證券部分，易威(1799)、御頂(3522)、宏易(4530)及寶得利(5301)等4家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

在繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券方面，駿熠電(3642)及尚茂(8291)因會計師對其111年第2季財務報告出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，且上開財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

櫃買中心表示，除御頂之有價證券因辦理減資暨換股作業將自111年8月18日至111年8月25日停止買賣，而延至111年8月26日實施外，其餘有價證券之處置方式自111年8月18日起實施。