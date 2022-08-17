同開有擔保轉換公司債(同開四)(30184)自111年8月18日起繼續變更交易方法。

同開科技工程公司經證券交易所公告已符合證券交易所營業細則第49條第2項第3款規定，惟尚未符合營業細則第49條第2項第1款規定，繼續將其上市有價證券列為變更交易方法，爰依本中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款規定，將同開四繼續列為變更交易方法有價證券，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。