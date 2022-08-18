自2017~2018年的反送中事件，許多香港人開始動身前來台灣定居，掀起一股移民台灣潮。雖然多數港人對台灣社會的好客與生活環境都能適應，但是卻很難取得長期居留證，使得許多香港人感到「台灣挺香港」竟是口號，只好選擇定居較為容易的英國。

這兩年，移民台灣的香港人多了起來，不少新香港移民為了紀錄自己的台灣新生活，將台灣見聞放到Youtube上，普遍的點閱數都相當高，不但收獲好評，也正面宣傳了台灣。然而最近好幾支居台港人的影片都相當沉重，並不是他們住不慣，而是他們可能無法住下去，因為身分一直懸而未決。

包括「士多貓TV」與「徐茱廸Judy Tsui」兩位著名港人youtube的影片，在最近都提到愈來愈多香港人在定居台灣1年後，仍然拿不到長期居留證的問題，他們一直積極配合移民署的法規，然而移民規定卻經常變動，使得香港人無所適從。徐茱廸所訪問的香港人表示，許多港人選擇「投資移民」來台，但是在產業的審核卻總被刁難，明明經營的是全自動無人停車場，與自助洗衣店，結果移民署仍要求「店面開設就需要有店員」的規定，令人難以理解。而他最氣的是明明一直努力符合規定，但移民署卻總能再次改變規則，在定居一年後，新規定竟是「要有職業證照」，他怒道「是不是該一年前就說明啊? 不要老是搬龍門嘛!」

許多港人表示，他們早知道移民英國較為容易，而且英國的社會福利和保障也會更好，但許多人仍然選擇台灣，其原因是希望繼續在華人社會居住，而且台灣的氣候也與香港較為接近。一位還在等待居留證的香港旅台移民說：「我們很想當台灣人，怎麼這麼困難？」