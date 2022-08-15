LED廠新世紀(3383)、華上(6289)財務報告顯示淨值為負數，面臨下市危機，周一股價雙雙摔至跌停板，鎖在5.49元、2.38元，其中新世紀更摔至九個月以來新低價，而目前仍有5000、2000餘張排隊委賣。

新世紀(3383)第二季每股淨值為-0.79元，財務報告顯示淨值為負數，依證交所營業細則第50條之1第1項第9款規定需終止上市。

近十年來LED發光二極體產業，受到大陸政府無止盡補貼紅色供應鏈競爭衝擊下，台灣廠商經營一直很辛苦。今年上半年更因後疫情大陸停工影響全球供應鏈、俄烏戰爭影響巿場供需，此外又受到全球通膨壓抑終端市場需求減緩，全球電子產業受到極大衝擊。

面對如此險峻的經營環境，最終新世紀受到極大的影響，綜合以上的因素，第二季報表淨值結算為負，依台灣證交所營業細則規定進入下巿的程序，此狀況實屬公司最不樂見的情況。但即使公司面臨下市，公司目前營運一切正常，帳上現金仍足夠應付營運各項需要，公司在新領導管理層積極努力下，積極開發新產品新應用新客戶，預計未來營運將能有所改善，未來公司展望並不悲觀，應可審慎樂觀期待。

新世紀上半年營收為2.02億元，營業毛損0.84億元，稅後虧損1.88億元，每股稅後虧損2.62元，新世紀及其子公司因營運持續虧損，截至民國111年6月30日止，累積虧損8.09億元，淨值呈現負值0.59億元，負債比率達102%，且預計一年內應償還或展延之借款約2.16億元，公司管理當局雖已於財務報表提出營運及財務規劃，惟營運持續虧損及短期資金流動性風險，導致公司繼續經營之能力存在重大不確定性。

華上(6289)董事會決議過之111年第2季財務報告其淨值為負數，公司長期營運狀況低迷，董事及大股東亦長期支援公司不離不棄。惟近年受疫情、戰爭、通膨、物流等連鎖影響，雖經努力，但在缺乏資金挹注下，公司接單能力持續下降，致公司上半年財報營運欠佳，淨值為負，即將面臨證交所營業細則規定下市。

華上也表示，除對既有客戶持續服務外，並發展新產品開拓新客戶及市場，為股東尋求新的契機。

華上上半年營收為0.19億元，營業毛損0.39億元，稅後虧損0.30億元，每股稅後虧損0.29元，華上集團截至民國111年6月30日止，累計虧損新台幣10.73億元已達實收資本額102%，流動負債已超過流動資產新台幣0.31億元，負債比率達111%，該等情況顯示華上集團繼續經營之能力存在重大不確定性，會計師未因此而修正核閱結論。

華上採用權益法之投資山西長治高科華上光電有限公司(以下簡稱為長治高科華上)，因長治高科華上無法順利投入量產，持續產生鉅額虧損，且華上與長治高科華上有關技術移轉事宜，產生之爭議已仲裁結束，上列跡象顯示華上對長治高科華上之投資已有減損，故於民國102年度除依其自結報表認列投資損失新台幣0.26億元外，併同長治高科華上相關之資本公積新台幣0.55億元及財務報表換算之兌換差額新台幣812萬元後之淨額提列減損損失新台幣1.95億元，提列減損後帳面價值為零。