股匯市18日上演雙跌戲碼，美股科技股領跌下，台股開低震盪收黑，外資擴大賣超並匯出，新台幣開盤後貶破30元，午後幅收斂，終場收在29.991元兌1美元，貶值1分，台北外匯經紀公司成交量8.77億美元。

外匯交易員指出，美股零售業財報不佳，且美債殖利率走高影響，科技股賣壓出籠，四大指數漲全墨，台股指標科技股受累，盤中一度大跌逾150點，最後略拉回僅挫68點至15,396點，新台幣則是跟著維持偏弱格局，盤中大多位在3字頭，但午後勢幅也收斂，仍守住29元價位。

外匯交易員認為，美國聯準會（Fed）利率決策會議紀錄透露，通膨仍高且無法接受，後續積極升息直到通膨明顯放緩，但過度升息衝擊經濟，未來可能在某個時間點放緩升息步調，並無意外的訊息，外資略放大賣超台股力道至77億元，短線金融市場將維持震盪整理格局不變，外資仍偏匯出領到的台股現金股利，央行也將堅守新台幣30元防線。