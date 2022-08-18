庫存修正壓力抑制台股多頭動能，台股早盤再跌逾百點。統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，全球經濟成長穩健、台灣基本面優異及台股位於低檔的評價，有3大利基支撐台股下半年表現，該3大利基也就是「3新產業」：新科技、新趨勢及新能源3大版塊。建議投資人逢低適度配置。

陳釧瑤表示，台灣依然強勁的經濟成長，將足以維持下半年旺季成長動能。除了內需將出現明顯改善，下半年台灣的進出口預計也將有旺季效應，呈現百花齊放的現象。景氣持續擴張，使台股下半年走勢將區間震盪向上，仍有高點可期。

陳釧瑤指出，目前台股大盤及電子股的估值，都位於歷史低檔。截至8月11日，加權指數彭博預估獲利本益比為10.47倍，遠低於近10年平均值14.85倍；電子指數的預估獲利本益比則為12.28倍，也低於近10年平均值15.42倍。

陳釧瑤看好「3新」：新科技（伺服器、半導體創新及第3代半導體）、新趨勢（低軌衛星及電子標籤）、新能源（綠能及儲能）。雖然伺服器族群受到需求疲弱影響，近期雜音較多，但長期仍穩步成長。半導體應用面也脫胎換骨，從過去的數量成長，轉為新時代的內容成長。以5G手機為例，單一手機製造使用的晶片數量比4G手機高出50%；電動車製造的晶片需求，更是傳統汽車的2~4倍。而低軌衛星被視為5G通訊死角問題的最佳解決方案，具備極大商機。綠能及儲能則是在能源轉型趨勢下，未來幾年將成為各國政府的核心政策。