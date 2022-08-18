美國上周初領失業金人數報25萬人，優於前值及市場預期，10年期美債殖利率來到2.87%。美股周四（18日）早盤3大指數平淡，道瓊工業指數幾近平盤，那斯達克指數跌約0.3%，費城半導體指數漲0.3%。

截至台北時間21點38分，道瓊工業指數下跌45.49點（或0.13%），暫報33934.83點；那斯達克指數下跌40.66點（或0.31%），暫報12897.46點；標普500指數下跌5.93點（或0.0.14%），暫報4268.11點；費城半導體指數上漲10.61點（或0.36%），暫報2980.72點。

5大科技巨頭小跌，Meta跌逾1%。銀行股小幅開低，跌幅均不超過1%，半導體類股抗跌普遍上漲，輝達、艾司摩爾小漲，台積電ADR近乎平盤，聯電ADR漲約0.3%。

美國勞工部周四公布最新數據，上周初領失業金人數報25萬人，優於前值修正後的25.2萬人，以及市場預期的26.5萬人；截至6日當周，續領失業金人數來到143.7萬人，數字高於修正後的前值，但低於市場預期。