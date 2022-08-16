根據15日美股盤後公布的13F報告，無懼美股起伏震盪，股神巴菲特掌舵的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway），第二季大買蘋果、亞馬遜等重量級科技股，也加碼投資西方石油、雪佛龍等老牌能源股。

波克夏向美國證管會提交13F申報文件說明第二季持股狀況，內容顯示截至6月底，波克夏布局390萬股蘋果股票，蘋果持股總值推高到1,250億美元。蘋果占波克夏股票投資組合40％左右。

巴菲特第二季也購入逾1,000萬股亞馬遜股票，總持股數將近1,070萬股。

波克夏今年大動作押注美國能源商，第二季再敲進2,200萬股西方石油（Occidental Petroleum）及230萬股雪佛龍（Chevron）。

波克夏Q2清空威瑞森通訊（Verizon Communications）、藥品特許權投資商Royalty Pharma持股，減持通用汽車（General Motors）、美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、美國最大超市集團克羅格（Kroger）。波克夏上季並未建立新部位。