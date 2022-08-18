美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要顯示，聯準會官員仍決心繼續升息以遏止通膨，但他們同意在未來某個時間點放慢升息腳步有其適切性，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌171.69點或0.50%，收33980.32點。
標準普爾500指數下挫31.16點或0.72%，收4274.04點。
科技股那斯達克指數挫跌164.42點或1.25%，收12938.13點。
費城半導體指數下滑75.53點或2.48%，收2970.12點。（譯者：陳正健）1110818
美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要顯示，聯準會官員仍決心繼續升息以遏止通膨，但他們同意在未來某個時間點放慢升息腳步有其適切性，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌171.69點或0.50%，收33980.32點。
標準普爾500指數下挫31.16點或0.72%，收4274.04點。
科技股那斯達克指數挫跌164.42點或1.25%，收12938.13點。
費城半導體指數下滑75.53點或2.48%，收2970.12點。（譯者：陳正健）1110818
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