受到財政赤字擴大，以及新冠疫情有惡化趨勢，韓股開盤就跌破2500整數關卡，但逢低買盤承接下，大盤逐漸向平盤靠攏，最後收在2,508.05點，跌8.42點或0.33%。同時，韓元走貶，外資與散戶合買4400億韓元。
韓國政府大舉增加支出力抗新冠疫情下，2022上半年財政赤字年增22.2兆韓元，約169億美元，也就是赤字總數高達101.9兆韓元，高於2021年同期79.7兆韓元。
根據官方統計，韓國18日單日新冠病例，已經連續兩天都超過17萬，全韓染疫者數量則在2186萬左右，約占總人口數42%。同時，18日單日確診數也較前1周大增1.3倍。
權值股多數下跌，SK海力士跌1.44%，現代汽車跌2.11%，LG Energy Solution跌0.33%，國營的韓國電力公司也跌0.69%。不過，三星電子漲1.82%，煉油廠SK Innovation也漲0.24%。
韓元兌一美元在1,320.7價位附近，韓元貶10.4元。
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