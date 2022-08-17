美系外資針對MCU(微控制器)市場出具最新研究報告，認為現貨價格後續仍恐惡化，年底前反彈機率不大，台股中，維持新唐(4919)目標價168元、加碼評等。

美系外資表示，目前發現大陸的MCU(微控制器)市場在8月進一步惡化，但供應方式有所改善，現在終端客戶需要現場採購MCU，以前則是可以從MCU供應商採購。這也導致價格繼續下跌，經銷商認為現貨價格在下半年不太可能出現反彈。

美系外資表示，大陸市場MCU最新通路價格數據顯示，8月中旬意法半導體32bit MCU出現價格月上漲27%、至40元人民幣，但這是基於7月修訂後的55元人民幣價格（前7月現貨價格報價為135元人民幣）；至於GD32F103VET6，價格月減少10%、報在人民幣14元，這是基於7月修正價15.5元人民幣（前7月現貨價報價為17元人民幣）。STM 32bit MCU現貨溢價大幅縮水，之前由於供應緊張，國外廠商賣MCU給終端顧客有定量配給，導致當時一些客戶拿不到足夠的MCU產品，轉而向現貨市場購買，但現貨價格與合約相比處於高溢價狀態。最近作為供應情況好轉，終端需求進一步減弱，這些客戶不再需要從現貨市場採購MCU，這也導致了溢價收縮。大陸本土廠商MCU終端需求和通路的去庫存壓力導致一些MCU規格的現貨價格低於合約，儘管一些本地供應商早已經下調了第三季合同價格，雖然一些價格仍然持平，但認為現貨價格後續仍恐惡化，定價可能會迫使當地供應商在第四季度進一步降低合約價格。

美系外資強調，目前現貨市場疲軟，與國際MCU大廠釋出的強勁展望形成強烈對比，意法半導體提到，其第二季度所積壓工作涵蓋了6 ~8個季度，其產能完全飽和，然而，經銷商對於定價前景悲觀，並認為在2022年剩餘時間裡現貨反彈不太可能，通常情況下，9月會有季節性需求反彈，主要是因為雙11、黑色星期五和聖誕節銷售的備貨，但到目前為止需求仍然疲軟，這表明現貨價格恐進一步下跌。以大中華MCU相關個股來說，維持中穎、新唐(4919)加碼評等，並給予新唐168元目標價。