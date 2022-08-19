美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為8.5%，低於市場預估的8.7%與6月的9.1%，代表通貨膨脹可能已經觸頂，近期國際油價也回落至每桶100美元以下，即使如此，有專家警告，國際油市的供需緊繃的狀況仍未緩解，年底油價將反彈至每桶125美元，這也代表通貨膨脹的問題更難解決。

Business insider報導，國際油價已經從6月中的高點下跌超過2成，其中布蘭特原油在周三摔至每桶93.33美元，對比125美元高點已下滑25%，這也讓整體趨勢回到2月底俄烏戰爭剛爆發時的水準。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele表示，「由於全球最大經濟體的經濟數據疲軟，加上俄羅斯與OPEC+的石油出口量增加，近期價格出現下滑，然而，但全球供應限制還沒有完全解決，年底油價將反彈至每桶125美元。」

Mark Haefele說明，OPEC+最近同意在9月將產量提高至每天10萬桶，但這樣的增幅是史上最少，且9月的實際產量可能目標產量的三分之一而已，將無法讓市場獲得足夠的油量，很難滿足2023年之後不斷增加的需求。

此外，Mark Haefele認為，大陸下半年的復甦之路會很痛苦，但可以預期當局會有支持性的政策來幫助復甦，此外，全球天然氣與煤炭的價格不斷上漲，這也讓業者傾向用更便宜的燃料發電，石油需求還是相當旺盛。