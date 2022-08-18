基本工資審議會確定9月1日上午9時召開！據主計總處統計，已連續多個月消費者物價指數（CPI）年增率突破3％大關，其中低收入家庭的消費者物價指數更是較全體家庭的消費者物價指數高，外界關注基本工資調整，勞動部表示，今天已把會議通知書發出，基本工資審議會將於9月1日上午9時召開。

據主計總處統計指出，今年前7月的CPI較去年同期成長3.17％，其中以食物類成長6.24％最高、交通及通訊類以4.59％次之，其中可支所所得最低20％的的家庭對食物類漲幅更有感，前7月CPI較去年更成長3.36％。加上鄰近主要各國也已調整基本工資，包括南韓調整5％、日本調整3.3％、澳洲調整5.2％、英國調整6.6％等。

外界關注基本工資調整與否、調整幅度等議題，勞動部條件司司長黃維琛表示，明年的基本工資將於9月1日上午9點鐘開會，並邀集勞資政學4方委員共同討論。

至於經濟部今年祭出「基本工資補貼」，但至今僅受理1萬8780案，撥付4.23億元，相較匡列的35億元預算落差甚大，黃維琛認為，這代表疫情影響可能未如想像中嚴重，或是事業單位認為可以自行負擔成本因而不願申請。至於明年是否會在祭出補貼？他說，也將由基本工資審議會決定後建議。