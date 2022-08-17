中華籃協主辦的2022跨聯盟邀請賽，在T1聯盟、SBL有兩支球隊的台灣啤酒球團，針對戰力、上場時間考量及給予新秀磨練，微調兩支球隊參賽陣容，台啤英熊延續T1本土8位陣容，由蔣淯安、李啓瑋、周伯勳等人領軍，並加入今年入選新秀曹薰襄，以及因應上場時間調配將SBL台灣啤酒中的後衛豐正凱等人「借將」至台啤英熊隊；台灣啤酒由當家主控王子綱、陳昱翰、陳兆豪等領軍，以及原台啤英熊後衛簡肇熠，搭配台啤英熊新秀呂蔡瑜倫及台灣啤酒新秀蓋比、賴俊廷等人出戰。

台灣啤酒籃球隊同時宣布已與今年度選秀第一輪第3順位探花蓋比、第二輪第3順位的賴俊廷完成簽約，並同時於自由市場補強前高雄九太科技後衛豐正凱，在新一季陣容中持續補強即戰力。

對於9月跨聯盟賽事陣容名單，台啤英熊總經理哈孝遠表示：「本次跨聯盟交流賽除了讓球員們維持比賽感覺外，主要目的也想藉此讓兩隊中的新秀及較年輕的球員都能有發揮的空間，因此才會出現本次微調的陣容。相信曹薰襄、呂蔡瑜倫、蓋比等人皆能在這次的比賽中有很大的收穫，我相當期待他們的表現。」

已加入台啤訓練數周的蓋比說：「我知道台啤一直是傳統強隊，但在進球隊後更發現職業隊和大學的不同，每位球員都在自己的位置上有很好的動作和技巧，讓我深刻感覺我還有很多可以進步的空間，也感覺自己每天都在進步和成長。」

除了加入蓋比、賴俊廷兩位新秀之外，台灣啤酒也於自由市場補強豐正凱，總教練周俊三指出：「豐正凱是一位體型壯碩且破壞力十足的後衛，在攻防兩端均可提升球隊後場戰力，希望正凱加入後能快速融入團隊，提升球隊戰績。」

台灣啤酒球團本季大舉加入許多新血，包含T1台啤英熊兩位新秀曹薰襄、呂蔡瑜倫，SBL台灣啤酒三位蓋比、賴俊廷、豐正凱等，盼能持續培養更多國內籃球好手，並持續朝雙冠軍之路邁進。

調整過後，2022 跨聯盟邀請賽「台啤英熊」球員名單為：蔣淯安、李啓瑋、黃聰翰、周伯勳、朱億宗、王皓吉、范士恩、黃鎮、曹薰襄（台啤英熊新秀）、梁浩真（台灣啤酒）、豐正凱（台灣啤酒）；「台灣啤酒」球員名單則是王子綱、陳昱翰、楊天佑、蘇柏彰、陳兆豪、簡肇熠（原台啤英熊後衛）、呂蔡瑜倫（台啤英熊新秀）、蓋比（台灣啤酒新秀）、賴俊廷（台灣啤酒新秀）、翟振皓、王新瑋、陳奎恩（自主培訓）。

賴俊廷加入SBL台灣啤酒籃球隊。（台灣啤酒提供）

豐正凱加入SBL台灣啤酒籃球隊。（台灣啤酒提供）