Passion Sisters參與中金院運動代表隊誓師大會，鼓勵選手在各項賽事奪得佳績。(中金院提供)

中信金融管理學院運動校隊再添生力軍！中信金融管理學院（下稱「中金院」）強化運動代表隊陣容，除了有棒球、籃球及壘球校隊，新學年還增添優秀外籍選手、跆拳道好手加入運動代表隊，更禮聘籃球國手許智超加入訓練團隊。中金院15日舉辦代表隊誓師大會，選手及教練們大顯身手展現團隊士氣，校方特別邀請長期合作夥伴中信兄弟啦啦隊Passion Sisters蒞校為選手們加油打氣。

中金院重視學生運動員(student athlete)的運動表現，更積極輔導課業和證照考試，確保學生多元職涯發展，111學年度中金院邀請「中距離教科書」美譽的籃球教練許智超，擔任運動產業管理學士學位學程籌備主任。

許智超表示，很開心加入中金院的團隊，充分感受到學校重視學生運動代表隊，未來會將專業運動知能融入課程設計，開設運動分析、運動防護、運動場經營管理等課程，提升運動人才就業競爭力，協助運動產業服務創新與創造價值，擴大未來的就業版圖。

中金院運動球隊總教練由國內知名鐵捕曾智偵領軍，近幾年戰績亮眼，106年成立中金院棒球隊，今年重返大專盃甲一行列，還有兩名選手參與中華職棒選秀獲得球團青睞取得職業選手資格。校方建置專屬的棒球場、打擊練習區及牛棚，更積極增建運動設施，對選手訓練有很大的助益。

曾智偵總教練將率籃球隊教練陳嘉元、助理教練蕭文豪，女籃隊教練吳雅晴、李雅雯，棒球隊教練陳先宏、楊騏旭，女壘隊教練吳佳燕及跆拳道教練林芝筠，共同打造中金院運動黄金教練團。

號召學子力挺運動代表隊，中信金融管理學院啦啦隊也辦理新秀徵選，冠軍由財法系三年級蔡瑜庭奪得，拿下8千元的冠軍獎金，將可隨校隊出征各項賽事，為球隊加油打氣，還有機會近距離向Passion Sisters面對面請益，學習更多啦啦隊成員的必備技能！未來中金院將持續辦理啦啦隊成員徵選，並定期邀請Passion Sisters應援教學，學生們除了學習金融專業知能，也能走出教室，在體、群、美開闢另一片天空。