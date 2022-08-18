睽違兩年，教育部體育署主辦的111年體育表演會9月17日重返臺北小巨蛋，運動員將透過出奇不意的表演方式與節目設計，並藉由精彩熱力的演出顛覆國人對體育運動的想像。讓人期待的表演是每個團隊在百忙之中集結所有表演者排練而成，體育署將陸續介紹表演團體，讓民眾深入了解這些表演團體背後的故事。

疫情下民眾在運動時傾向不出門，這也是動物流這項新興訓練系統近期逐漸受到矚目的原因，因為它隨處可做也不需器材。帶領動物流演出的Kelie 教練說到，英文Animal Flow，這個項目和動物並沒有絕對關係，「會這樣命名只是想讓動作的名字好記憶，這項運動算是跑酷、現代舞、武術、體操的結合著重在手與地板的連結。現代人因工作長久處於『坐式生活』，而動物流可以讓大家知道，訓練不是只有力量，身體流動感、張力、柔軟度也很重要。」

團員們積極排練動物流表演。(照片/教育部體育署提供)

「動物流的訓練系統就是把許多運動項目所需的元素串在一起，它能讓不同運動項目選手達到綜合性的訓練，例如舉重選手和舞蹈選手，兩個截然不同的特性，其實透過動物流訓練，能讓他們的表現更全面。」Kelie詳細的解釋了這項運動的特殊之處。

體操結合手與地板的連結。(照片/教育部體育署提供)

體表會動物流的演出共分為四部分，從單獨Solo到團體集結，從動物流的優美之處到力量展現，並將搭配朱宗慶打擊樂團，期望能展現充滿生命力那面，將兩個看似不協調的元素結合激盪出新火花。表演成員除了大部分由體適能教練組成，更有工程師、導遊等素人表演者們，都是帶著絕對的熱情來參加。

團員solo表演展現充滿生命力。(照片/教育部體育署提供)

體育表演會將於8月20日(星期六)下午1點正式開放網路免費索票，有興趣民眾可上網搜尋活動官網「i 運動」(https://isports.sa.gov.tw/)，體育表演會將於9月17日當天晚上7點於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平臺進行轉播，讓所有觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。