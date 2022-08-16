民進黨新北市長參選人林佳龍今在臉書拋出「運動大健康」！新北運動中心倍增政策，他說，新北有 400 萬人口，是全台最大的直轄市，應推動成立「運動局」來整合各項資源，並持續增加在全民運動、國際競賽、場館、人才等項目上的預算，要把運動當作一個生活產業來經營。

林佳龍說，未來當選，將全力支持新北的運動產業，以「新北大翻新、運動大健康」目標，提出具體規畫包含推動國民運動中心倍增計畫、增設極限運動場所，恢復區級運動競賽，發展新北運動產業圈。

林佳龍表示，除實現新北市國民運動中心數量加倍，提供市民完善、舒適、充足的運動休憩環境，同時可作為重點競賽場館，並另外增設 10 處極限運動場所，滿足市民休閒運動需求、鼓勵青年挑戰自我，讓新北成為健康之都。

另並恢復舉辦區級多項運動項目競賽，透過增加運動賽事次數，讓教練能更適切地調整培訓規劃，選手也能清楚掌握自己的水準，藉由「以賽代訓」的方法，提升新北整體運動風氣與實力。

而新北有許多河川、高灘地，未來配合水域治理，並透過交通、環境、夜間照明等周邊設施改善，可整頓作為慢壘場地、發展親水活動、水上運動，再結合培育選手轉做教練、運動防護員等計畫，扶植運動產業永續發展，讓新北成為運動指標城市。