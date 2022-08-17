T1聯盟台中葳格太陽今天（17日）宣布與首輪指名來自台灣師大的新秀前鋒董永全正式簽約，新球季他將披上背號14號的戰袍為球隊效力。

董永全是台中葳格太陽繼蘇奕晉後第2位補進的台中子弟，來自HBL名校東山高中及UBA勁旅台灣師大，董永全在UBA大四賽季身負隊長重任，平均每場貢獻10.9 分、5.8 籃板、1.3助攻、1.1抄截，兩分球命中率63%、三分球命中率30%，身高193公分的他除了擁有優異的身材條件外，因擔任隊長也有優異的領導能力，同時具備優秀的團隊意識及良好的外線投射能力，相信他日後能夠快速融入球隊的團隊球風。

對於新球季期待，董永全說：「感謝球團對我的肯定及汪蔚傑總經理的賞識，自己會盡全力完成教練賦予的任務，希望可以盡快融入太陽隊這個大家庭。」

台中葳格太陽總經理汪蔚傑相當看好董永全優異的身體條件及球場上的技術，符合球團往後在新賽季培養的前鋒人選，相信也可以補足球隊前場高度，汪蔚傑補充：「休賽季的補強，我們一直都在尋找鋒線且即戰力的球員，這次我們在選秀會首輪選擇出身台中的董永全，就是希望可以提供機會讓更多臺中子弟回家打球，新賽季希望他在場上可以發光發熱，相當看好他有角逐新人王的實力。」