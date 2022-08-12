桃園雲豹職業籃球隊12日起，攜手AccuHit 愛酷智能科技跨界合作，推出首波大型社群互動活動「尋豹啟事」，只要按照指示開啟官方帳號聊天室並正確回答，就能免費獲得「豹炫」限定版球員或火辣電豹女專屬手機桌布，更有機會抽到價值萬元的鋁合金行李箱，多項好康，就等你加入。

為強化社群連結，雲豹與愛酷智能科技聯手推出球隊LINE官方帳號，只要搜尋「@t-leopards」專屬ID便能快速加入，不但可以即時獲得球隊第一手資訊與專屬好康以外，在緊接而來的主場比賽上，也能享受現場活動與智慧科技交互應用之創新體驗。

即日起至28日，只要依照到桃園雲豹官方Instagram活動貼文指示，至貼文下方留言「一起來尋豹」，追蹤官方帳號及標註1位好友，並開啟LINE官方帳號聊天室回依照謎腳提示並回答正確解答，就能獲得專屬球員版以及電豹女手機桌布就送給你，球迷只要開啟手機就能感受到滿滿的視覺享受。另外，參加活動還有機會抽到價值萬元、雲豹獨家紳士豹鋁合金行李箱，更多活動詳情請見雲豹官方Instagram貼文（https://reurl.cc/V1Dk5N）。

為桃園雲豹量身打造社群亮點的「愛酷智能科技」，為國內成長最快速的MarTech（行銷科技）新創公司之一，也是桃園雲豹新球季贊助夥伴，為球隊注入MarTech新量能。愛酷智能科技致力於用科技解決行銷的問題，建立CCDA方程式 （Cloud、Channel、Data、AI），運用AI與MarTech 的力量，透過AccuCDP跨渠道顧客數據平台、AccuNix對話式商務應用，並以AccuID追蹤技術等7項創新專利與AI 人工智慧應用，實現全渠道數據整合，為MarTech超值賦能。

愛酷智能科技目前已服務市場上超過 300 家中大型企業客戶，未來在雙方緊密合作下，將為球團與球迷增添更多互動，透過兼具高品質、科技化的體驗服務，及創新技術導入，強化桃園在地連結，結合主場主題週與周邊活動等，讓球迷從實體賽事到社群經營都有全新體驗與歸屬感。