為深耕桃園、回饋基層籃球，桃園雲豹職業籃球隊與長期合作夥伴夢想體育學院攜手合作，於11日起規劃3梯次、每梯次5天的「擁豹夢想」夏令營，29日於新屋運動中心劃下完美句點。雲豹球員這段期間輪流排班當教練，當家射手盧捷閔在與小朋友互動過程感觸很深，全因他所帶領的小球員隊伍在今天的對抗賽中贏得冠軍，讓他擁有「冠軍隊教練」頭銜。

5天的夏令營裡，雲豹球員親自手把手教導訓練小朋友們，隊長鄭瑋在結業式上更欣慰地說：「很榮幸帶到這些小朋友，看著他們一天一天進步，進步幅度不用太大，對我們來說就很值得了，就算因為夏令營調整了球隊練球時間，每早先練球、再帶夏令營，身體雖然疲倦，但過程中要跟隊友討論很多課程細節，大家多了溝通，大大提昇球隊向心力及凝聚力。」

此次與球團攜手合作的夢想體育學院，擁有多年舉辦營隊經驗，更有豐富課程、專業師資及完善的場地設施等，對於此次合辦夏令營，球團表示相當感謝與榮幸，未來也將持續與夢想體育學院長期合作，共同培育更多優秀人才。

「擁豹夢想」夏令營由雲豹球員、夢想體育學院所屬的多名游泳國手組成教練團，並與夢想體育學院精心規劃課程，舉辦為期3周的夏令營，盼藉由運動讓來參加的小學員們不畏懼挫折。除了追求技術上進步，更能透過夏令營養成團隊合作、傳遞正能量及對人處事態度等，朝夢想前進，

此夏令營是雲豹休賽季第一彈深耕桃園活動，在地化第二彈即將由球員、啦啦隊「電豹女」於8月3日前往iSKI滑雪俱樂部桃園店開箱體驗，在地化第三彈則是參加8月5、6日桃園啤酒節，將於現場販售雲豹聯名啤酒「豹有感」，並安排電豹女至攤位與球迷們互動，盼藉由休賽期間，強化在地連結，回饋桃園與所有球迷。