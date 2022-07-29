「上課的時候很輕鬆、沒有壓力，跟安親班的氣氛不一樣。」在一場為期4周的英語學習營中，桃園新坡國小的劉宇軒，從第1周因為害羞而不想開鏡頭上課，到第4周願意與大學伴進行全英語對談拍影片，進步看得見。

2022年「高雄＆桃園聯合暑期英語線上密集營」，在教育部國教署、桃園市教育局及高雄市教育局支持下，由致理科大講座教授陳超明的團隊訓練並帶領35位「大學伴」，帶領70名來自桃園5校、高雄7校的三升四年級至七升八年級的「小學伴」，每天進行3段30分鐘線上一對一密集英語課，並於今日舉行成果發表。

不被空間、距離甚至是疫情所限制，大、小學伴在線上教室中相約一同學習，透過一對一「大手牽小手」模式，打破了對於線上學習固有，因學生容易分心、上線狀況難以掌握，「成效差」的想法。

大學伴從前測階段瞭解小學伴的英語學習程度和興趣、每天線上互動建立信任感，以及校方師長積極協助聯絡家長，出席狀況經過第1周混亂期後，缺課、聯絡不上之情形剩不到1成。

學生在最後一周所填寫的「不記名」問卷中，也表達了對於暑期班的喜愛以及自身的進步，「一對一的教學可以盡情地問老師問題，不用被同學說我都不會」、「我不會的英文單字，大學伴都會慢慢的教導我，讓我對英文慢慢有了興趣」、「我的英文進步很多，以前不會的現在有些都會了」。

高雄翁園國小的陳子恩同學，因喜愛戰爭電影，在網紅秀中成為了電影「決戰中途島」預告片的小小配音員；高雄中庄國小的陳以婕同學，甚至可以用流利的英文進行天氣預報；桃園迴龍國中小的張庭榛同學，規畫了桃園至高雄一日遊行程，當起了高雄行的英文導遊。

在70位學生中，完成國小畢業英語能力的學生比例，從38％上升到63％；有12位國小生的學生已達到7年級英語水準（大約是國中會考成績基礎級B級程度），9成5小學伴認為自己「參加暑期班有讓英語進步」。