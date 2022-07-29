接種COVID疫苗的同時，國內屢傳醫療作業疏失，搞錯廠牌、劑量或是多挨針，國外更有人自稱打了數十劑之後身體病痛不藥而癒。印度一所知名學校發生官員僅用一支針筒幫30名學生打疫苗的離譜事件，全案尚在調查中。

據《新印度快報》(The New Indian Express)報導，位於中部中央邦 (Madhya Pradesh)薩格爾的一所知名公立中學，地方政府指派一名男性衛生官員日滕德拉·賴(Jitendra Rai)到校協助學童施打作業，過程卻只用了一支針筒，估計至少30名學生受害，據悉目前尚無學生發生併發症。

匿名兒童的家長憤怒表示，「如果我的孩子有什麼萬一，誰來承擔?市學校還是衛生部門?」

滕德拉·賴事後坦承至少30名學童已接種疫苗，更澄清自己只是聽命行事，無奈說道「因為上層只給我一支針筒，我明明知道不能這樣做，但他們都說了，畢竟這是工作我沒理由不做…」

大概在2020年1月，新冠肺炎爆發之初，印度衛生部明定「一根針、一支針筒，只能用一次」的施打規範，除了防止傳染途徑擴大，也能避免愛滋病傳播。事實上，印度早期就曾發生許多因醫療資源匱乏而重複使用針頭的事件。