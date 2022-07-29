111年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試，於今(7/29)日上午10時公布成績。111年度延續110年度新增的綜合題型並持續研發，導入素養導向試題，透過貼近教學現場的命題情境，評量考生是否能對應學習經驗，進行跨科目、跨領域、跨知識的整合。

本次考試應考人計5,504人符合通過條件，通過率為62.03％(通過率以到考人數8,873人計算)，其中包括特殊教育師資類科535人、中等學校師資類科2,567人、國民小學師資類科1,670人、幼兒園師資類科732人。教育部強調，教師資格考試屬於門檻性質評量，是應考人對自己學習成果的檢核，而依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試辦法」第9條規定，「應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目，以0分計算。」符合各項規定者為通過。

師資培育法修正施行後，應考人依「先考試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習。至於採舊制已完成教育實習課程，並參加本考試的應考人，於通過考試後可申請教師證書。須於8/1日前與原師資培育大學(師資培育中心或相關業務承辦單位)聯繫，以確認證書申請資料。

教師證書核發作業期間，倘欲參加各縣市教師甄選 (包括代理教師甄選)，得備齊「修畢師資職前證明書或證明」、「教師資格考試通過證明(如成績單) 」及「修習教育實習成績及格證明」，採切結方式報名應考，切結繳交教師證書時間，依各縣市教甄簡章辦理。

成績單於放榜日起至10月31日止同步開放應考人自行查詢列印。放榜後至8月1日下午3時止，可至網站申請「成績複查」，於期限內完成繳費者，可於8月12日上午9時至10月31日在網站上查詢成績複查結果。榜單同時公告於本考試專屬網站，了解更多詳細內容可至網站查詢(網址：https：//tqa.ntue.edu.tw)