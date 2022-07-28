新考招制度首屆，台北市薇閣高中學子再創佳績，校方表示，在分科測驗成績公布後，3人確定錄取台大醫學系，加上學測申請錄取的3位，今年共有6位學生錄取台大醫學系，其中陳逸五科滿級分300分、余宣辰五科滿級分299分，依照公布的成績級距推估，2生位學生為台大醫學系榜首與榜眼。

薇閣數學資優班的陳逸熱愛研究，高一錄取中研院生命科學人才計畫，課業上也不吝於協助同學，課餘時間還前往流浪動物之家服務，未來他想成為一名沉著而值得信賴的溫柔醫生，在醫學方面運用求學時累積的研究經歷與專業心態，把自我奉獻給這個志業。

余宣辰以學測59級分通過台大醫學系第一階段，但考量自身優勢後選擇放棄，改投入分科測驗，透過高中期間參與的競賽，奠定雄厚數理能力，也善於安排時間，與同學共辦小型讀書會，他表示，除感謝學校及師長一路的支持，也期許自己成為一名研究型醫師，應用理工科目所學來創新醫學，成為跨領域整合人才。

自然科學班的李德威表示，自從知道學測成績不如自己台大醫學系的理想後，便執意加強數學甲、物理、化學、生物等學科，他曾期許自己「在正確的路上堅持，遠勝於苟且安逸」，校方表示，依照目前282分可以上台大醫科的標準，分數超過282分的李德威應能如願錄取。

數學資優班導師曾麗蓉表示，陳逸、余宣辰歷經三年努力，從各項競賽的磨練挫敗中站起，不怕艱辛，勇於挑戰。

自然科學班導師吳栢青則表示，李德威從進入高中就一直對「運動醫學」有興趣，高中期間曾參加「榮總醫療團隊與市體大運動醫學合作計畫」，身為校隊的一員也熱愛籃球，分科準備一路以來，正常作息，有計畫的讀書刷題，便是他的成功法門。