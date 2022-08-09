T1聯盟台中葳格太陽今天（9日）宣布，與上個賽季擔任首席助理教練的西班牙籍教練賈西亞（Alberto Garcia）續約，回歸太陽教練團，新賽季將延續上賽季團隊無私的球風，努力朝總冠軍目標前進。

賈西亞已經抵台並完成隔離檢疫，將於本周正式加入球隊訓練，提到與太陽隊續約的原因，他說：「我很喜歡太陽隊的氛圍，我相信這對我來說是一次很棒的機會，今年回來我想要完成去年那個『尚未完成的任務』，就是把上一季沒拿到的冠軍金盃帶回台中！」

賈西亞從2010年開始執教生涯，有過在瑞典、愛爾蘭等聯賽帶兵經驗，上季加入台中葳格太陽教練團，休賽季期間，他也持續與球團進行溝通，看到球隊季外不只補強了盧冠軒、更在選秀會上選進了潛力新秀董永全與李明修，面對陣容的變動，賈西亞建議：「必須盡快將團隊集結起來，透過磨合找出團隊的化學效應，去了解彼此，相信這會是一個好的開始。」

台中葳格太陽總經理汪蔚傑認為，賈西亞去年在球隊運作上幫助很多，會個別針對球員進行一對一的訓練協助球員們調整，讓球員在場上發揮更好的表現，新賽季希望藉由他的經驗，為球隊帶來更多幫助，衝擊總冠軍。