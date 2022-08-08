中華職棒味全龍由外籍打擊教練克拉克（Phil Clark）帶隊，攜帶運動科技器材到台東體中，與東體教練團合作，利用職業觀念和運科儀器協助東體球員訓練，將運動新科技設備及職棒觀念帶入校園，提供學生棒球選手多元訓練機會。

克拉克教練一行人利用7月底周末賽事空檔前往台東體中，希望分享來自國外職棒的新觀念，並帶著科技儀器，協助東體球員驗證平時的訓練成效，了解自己的優缺點，提供未來精進球技參考。

味全龍丁仲緯領隊指出，球隊重視運科輔助球員訓練，希望透過運科團隊，帶給學生球隊新觀念，引領棒球產業、創造新價值；隨行的味全龍自主培訓球員張祐嘉，除了協助指導東體球員們技術，也分享自己高中畢業參與選秀、落選，和得到機會進入職棒後如何提升實力的心得和經驗。

張祐嘉去年高中畢業後，中職選秀會上落選，之後接受味全龍邀請，簽下自培球員合約，目前為了當上正式球員而努力，張祐嘉認為，小球員都很認真，從早上練到下午，練球氣氛很好，能感受到他們滿滿的熱情。

在3天的訓練期程，台東體中棒球隊球員們體驗了最新科技儀器，強化各種基本技術和觀念，東體球員陽念祖說，透過儀器看到自己揮棒軌跡涵蓋面的缺失，並立即接受教練的指導，相互驗證，感覺有明顯的改善，見識到了科技在棒球上的應用。東體總教練陳峰岳表示，感謝頂新和德文教基金會以及味全龍派出的團隊成員，透過運科的交流指導和各種觀念的傳達，讓學生們有顯著的提升，也期許這幾天內學到的東西能內化為選手未來的競爭力。

中華職棒味全龍外籍打擊教練克拉克（右二）一行人，日前攜帶運動科技器材到台東體中，與東體教練團合作，利用職業觀念和運科儀器協助東體球員訓練，並解答小選手們對職棒的要求與生活等疑問。（味全龍提供）