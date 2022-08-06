雖然這屆U12世界盃1分未得，南非隊小球員十分享受難得的出國比賽機會，尤其這次南非小朋友完美詮釋「開心打棒球」圈粉無數，總教練格里本諾（Ian GRIEBENOW ）大讚台灣，直呼台灣就像是第2個家一樣，「希望明年再來台也能受到大家熱情招待，真的是非常感激。」

南非隊在與中華隊交手時，雖然落後但仍十分開心打球，小球員趁著空檔隨著音樂起舞，十分受到台灣球迷歡迎，之後只要有南非隊的比賽，現場也湧入不少球迷觀賽，只要南非隊有安打、抓下出局數都獲得熱烈掌聲。

看到南非隊如此受到台灣球迷歡迎格里本諾也十分驚喜，「我們覺得台灣是最棒的地方，像我們第2個家一樣，這次的經驗對所有教練、小球員來說，是可以改變一生的。」他也十分感謝台灣人的熱情、好客，「真的非常感激。」

格里本諾透露，這次南非球員組成來自全國各地，全隊都是自費來台參賽，有些球員是今年才剛打棒球，希望能與其他國家球隊以球會友，大家各自募款，總共約募得約110萬元台幣，「但還是有些人募不到足夠的錢，就需要自費。」

格里本諾也提到，若沒有這些善心人士的資助，可能像是楚瑪（Sithembiso CHUMA）這些來自較貧困地區的球員就無法來台參賽，「希望藉由這次的曝光度，讓南非政府、棒協能更重視棒球，給予更多資源。」

雖然這屆U12南非隊一勝難求且1分未得，但小朋友都非常享受比賽，格里本諾說：「從第一場對墨西哥開始到最後一場對捷克，小球員進步很多。」

昨天南非隊也有到現場觀看美國與中華隊的比賽，格里本諾認為，從南非角度來看，中華隊是典範、學習對象，「不管是賽前熱身、球技、團隊紀律都是可以學習的，也希望教練、小球員看到這樣高強度的比賽，也可以試著想像自己能成為這樣的球員。」