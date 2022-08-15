9月22到28日在台北體育館登場的興富發登峰造極青年籃球邀請賽，今年接受興富發集團挹注資源，讓已為人所知的登峰造極高中、大專籃球賽事，得到持續茁壯的動力。今年登峰造極青年籃球賽也將邀請大專與高中8強男女隊伍參加(大專女前6強)，比賽競爭強度自然不在話下，屆時歡迎球迷進場觀戰加油。

中華文化教育暨體育交流促進會（簡稱促進會）秘書長李玉龍表示，近年來促進會所舉辦的球類活動，深獲廣大群眾支持與喜愛，9月即將來臨的青年籃球邀請賽，能夠讓企業界看到促進會過往為學生體育的用心，「興富發集團」願大力支持，參與冠名今年的賽事，讓「2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽」好上加好。李玉龍也代表促進會李述藺理事長及促進會志工同仁們致上誠摯的感恩。

興富發建設陳彥伯執行長表示，登峰造極青年籃球邀請賽創造獨特風格魅力，參賽高中與大專男、女學校皆為甲級聯賽前八強隊伍（大女前六），在有限的資源上，要求賽務質量達到一定要求，且在活動過程中，更看到球員們努力展現自我。因為主辦方的用心，以及球員們運動家的精神，很符合興富發集團企業文化「活力、誠懇、謙卑、賓至如歸」的特質。

陳彥伯表示，這次有機會透過台北市體育局引薦與中華文化教育暨體育交流促進會結為合作伙伴，希望借重體育局發揮在地體育環境優勢，提供籃球運動的交流平台，攜手中華文化教育暨體育交流促進會，共同推動基層學生運動，為台灣體壇埋下希望的種子。