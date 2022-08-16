南韓股市周二為連續第三個交易日上漲，收在近兩個多月的高點；主要晶片公司上漲，抵銷了經濟放緩的影響。

周二南韓KOSPI指數收漲5.58點或0.22%，為2533.52點，來到自6月10日以來的高點。外資淨買568億韓元(約4340萬美元)。

領先市場表現的為兩大晶片公司，三星電子大漲1.33%，SK海力士也大漲3.64%。三星集團掌權人李在鎔此前獲得總統的特赦。

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)訪問首爾之後，SK集團旗下兩家子公司說，他們將與蓋茲創辦的核反應爐設計公司TerraPower聯合開發次世代技術的小型模組化反應爐。

汽車零件供應商現代Mobis跌3.53%；該公司表示，正考慮要重組公司業務結構。

周一公布的資料顯示，中國七月經濟意外放緩，工廠和零售活動表現不佳。人行也意外地下調關鍵貸款利率。

韓元下跌，收在1美元兌1308.1韓元。