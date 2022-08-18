受到財政赤字擴大，以及新冠疫情有惡化趨勢，韓股開盤就跌破2500整數關卡，但逢低買盤承接下，大盤逐漸向平盤靠攏，目前在2,503.61點，跌12.86點或0.51%。同時，韓元也走貶。

韓國政府大舉增加支出力抗新冠疫情下，2022上半年財政赤字年增22.2兆韓元，約169億美元，也就是赤字總數高達101.9兆韓元，高於2021年同期79.7兆韓元。

根據官方統計，韓國18日單日新冠病例，已經連續兩天都超過17萬，全韓染疫者數量則在2186萬左右，約占總人口數42%。同時，18日單日確診數也較前1周大增1.3倍。

權值股多數下跌，SK海力士跌 1.5%，現代汽車跌2.1%，LG Energy Solution跌1.1%，國營的韓國電力公司也跌0.5%。不過，三星電子漲1%，煉油廠SK Innovation也漲0.5%。

韓元兌一美元在1,315.9價位附近，韓元貶5.6元。