針對18歲公民權議題，國民黨台北市長參選人蔣萬安今暗批民進黨，口口聲聲支持18歲公民權，卻杯葛年輕人重視的「國內不在籍投票」，不論用上多麼冠冕堂皇的辭藻來包裝，「本質都只是詐騙。」

蔣萬安今在臉書提到，他昨天早上參加了國民黨立院黨團、國民黨青年團跟民間團體合辦的「模擬立法院學生營隊」，這是一場「大型的18歲公民權體驗活動」，仿照真實世界的立委人數，有113位來自全台的高中生、大學生扮演起立法委員。

蔣萬安指出，企畫這場活動的年輕朋友們告訴他，與其讓「大人們」高高在上的、訓話式的勉勵年輕人支持18歲公民權，不如透過一場模擬立法院營隊，讓這些16、17歲的年輕人，知道「選票的價值、民主的重量」。

蔣萬安說，他們扮演起未來他們要負責投票選出的立法委員，從角色裡去體驗議事規則跟立法程序，將一條又一條撼動台灣的法案，從他們手中掌握的表決權跟議事槌，逐步送向「三讀」。

蔣萬安指出，他在分享立法院服務兩屆的經驗時，他告訴現場的高中生，2017年11月透過2小時不斷電的杯葛發言，跟馬路上的勞權團體宣傳車遙相呼應，他們在場外吶喊著「蔣萬安不要停止、蔣萬安加油」，那一場戰鬥，他擋下民進黨將「勞基法修惡」的企圖，勞權團體也捍衛了勞工朋友、青年朋友的權益。

蔣萬安表示，如果我們選出來的總統，會叫年輕人爭取勞權要「自己跟老闆談」、「要自立自強」；如果市長參選人會叫染疫的大學生「自己照顧自己」、「自主應變」；如果有政黨口口聲聲支持18歲公民權，卻杯葛掉年輕人重視的「國內不在籍投票」，不論他們現在用上多冠冕堂皇的辭藻來包裝，本質都只是詐騙。

蔣萬安最後表示，昨天這些16、17歲的孩子為他接下來的責任加油打氣，他內心也期盼下次問他們「18歲那一年你在忙什麼？」的時候，他們會告訴他：「那一年我正在用選票決定台灣的未來！」