首爾股市周三收跌，結束了周二的連三漲行情。投資人等待聯準會(Fed)公布會議紀錄，據此來推測聯準會下一步升息速度。

周三南韓KOSPI指數收跌17.05點或0.67%，為2516.47點。交易量為適中的4.1億股，價值約7.04兆韓元(約54億美元)。機構投資人賣超2010億韓元的股票，外資和散戶總共買超2100億韓元。

韓股周三開高，主要是因為市場猜測通膨壓力已經見頂。而在聯準會周三稍晚將公布會議紀要前夕，美股期貨下跌。

市場領頭羊三星電子跌1%，報6.04萬韓元；SK海力士升0.4%，收在9.71萬韓元。

現代汽車跌3.8%，為19.0萬韓元。大韓航空(Korean Air Lines)升1.5%，報2.7萬韓元。

國營的韓國電力公社持平在2.17萬韓元。韓國石油公社則上漲3.6%，為4.12萬韓元。

韓元匯率收在1美元兌1310.30韓元，比前一交易日的收盤下跌了2.20韓元。