美國通膨升、消費卻降溫，使得股市時漲時跌，對於擬投資債券的建議，富達國際表示，綜合經濟、通膨與政策之利多，投資人可以留意美國投資級債買點。

富達美元債券基金經理人Rick Patel表示，有鑑於美國經濟成長將放緩，通膨雖仍處高位但已顯現觸頂跡象，且預期升息速度和幅度可望轉趨溫和等多重因素將有利美國投資等級債後市展望。

富達國際表示，美國近期甫公布第一季與第二季GDP，季增年率分別為-1.6％與-0.9％，連續兩季負成長。另再觀察美國7月ISM製造業指數中之「領先指標」，新訂單指數從前月49.2下滑至48，連續兩個月低於榮枯值50，且訂單存貨比與積壓工作明顯下滑，顯示美國內需成長降溫，預期未來經濟成長將放緩。

美國剛公布之7月通膨年率從9.1％下滑到8.5％。目前市場預期聯準會2022年底前尚有5碼升息空間(約升至3.5％)且7月通膨數據公布後，期貨市場預期聯準會9月升息2碼機率上揚至62.5％，升息3碼機率降為37.5％。富達國際預期美國通膨年率有望在近期觸頂，由於房價與薪資仍處於高檔，預估美國通膨待2023年下半年才會逐漸回到聯準會目標區間。

Rick Patel認為，從美國經濟成長放緩、通膨有望觸頂、加上市場預估聯準會將放緩升息速度等，將有利美國投資等級債後市展望。他建議投資人可考量投資評等較高之較為穩健者，且主要以美元投資為主以降低匯率波動衝擊，同時慎選操作著重因應市場狀況彈性調整存續期間的美國投資等級債基金進行布局，掌握未來成長潛力。