在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣後，北京當局隨即以圍島方式進行軍演，並以種種名義禁止部分台灣產品進口，但一直以來中國對台灣實施的貿易禁令都未曾涉及電子產品，CNBC報導，這別無他故，只因在半導體方面，中國需要台灣，更甚於台灣需要中國。

根據波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）在2021年出具的報告，台灣供應全球逾9成最先進的半導體產能。

此行裴洛西訪台也親自參訪了全球規模最大且最重要的晶片製造商台積電。波士頓諮詢公司表示，台積電只有10%營收來自中國，而一半以上的營收來自美國。

里昂證券（CLSA）駐台研究部門主管Patrick Chen表示：「正如我們所說，現狀是這些台灣晶片公司可能不像中國依賴他們那樣依賴中國。我認為這些公司面臨的真正挑戰仍然來自於終端需求，而非地緣政治上正在發生的事」。

除了祭出一些貿易禁令報復裴洛西訪台之外，北京當局亦在台灣周圍實施高強度的軍事演習，使全球晶片供應可能受阻的擔憂升高。

多位分析師表示，台灣製造的晶片，尤其是台積電的晶片，對全世界和中國而言太過重要。Susquehanna資深科技硬體分析師Mehdi Hosseini表示，看看那些驅動長期需求的領域，如雲端基礎設施、電動車、新一代工業設施等，它們全都需要台積電製造的晶片。如果台積電在台灣的晶圓廠停擺，我認為全球經濟放緩的程度將超過新冠疫情對經濟增長造成的衝擊，但願這不會發生。

里昂證券的Patrick Chen則形容台積電是「自成一格」、是全球一級的晶片製造商，台灣的聯電和美國的格羅方德（GlobalFoundries）為二級晶片製造商，中國的中芯國際和華虹半導體則屬於第三級。他表示，短期內中國不會是競爭對手。