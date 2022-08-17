美國總統拜登8月9日簽署《晶片法案》，眾議院議長裴洛西亞洲行亦與遊說台日韓共組「Chip 4」有關，當日蔡英文總統午宴，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中都是座上賓。在與中國展開科技競爭已是美國朝野「政治正確」的當下，台灣科技企業何去何從，不只事關「護國神山」的未來，更與兩岸經濟合作前景有關。

避免兩岸脫鉤

台灣晶片與兩岸經貿關係密切之深，官方數據說明了一切：據經濟部國貿局統計，今年1～4月間，台灣向大陸及香港出口額的58%為積體電路，較去年1～12月積體電路占出口額49.6%的比重獲進一步成長，而去年積體電路在台灣與陸港之間進出口總額為1139億美元，占據兩岸貿易總額4成之多。同時，為大陸創造外匯最多的企業中，從事半導體產業的在陸台企也位居前列。簡言之，如果美中晶片戰愈演愈烈，最終引發兩岸半導體「脫鉤斷鏈」，不僅兩岸經貿關係的半壁江山將不復存在，大陸自身經濟也會出現風險。

當然，情勢還未演變到極端境地。美方《晶片法案》雖然毫不掩飾「選邊站」與「紅蘿蔔加大棒」的強勢競爭思維，處於印太戰略要津的韓日台有不得不從的政治壓力，但該法案規定政府補貼獨厚美商的傾向，恐最終使得包括台積電、三星在內的東亞晶片巨頭得不償失，進而必須在「經濟帳」和「政治帳」之間再三斟酌。媒體報導張忠謀在午宴時，曾向裴洛西直率表達「不看好台灣半導體移植到美日」的觀點。無獨有偶，最近大陸外長王毅與新任南韓外長朴振的會談，也形成了「維護兩國供應鏈穩定」的共識。美國主導下的「Chip 4」能否真正成軍，地緣政治固然影響頗深，但絕非決定性因素。

然而，晶片議題被高度政治化，早已成為美中、兩岸之間不爭的事實。自川普政府掀起去全球化、貿易保護主義和美中經濟脫鉤以來，過去所有全球化產業鏈的邏輯、策略都被徹底改寫。一方面，台灣不再只是地緣政治的「不沉航空母艦」，更是牽動大國爭霸的半導體供應鏈，中共軍演前夕台積電董座劉德音接受美媒專訪，正是上述思維的顯現。

另一方面，面對美方脫鉤壓力，北京將「核心科技自立自強」放諸前所未有的優先位置，進而將晶片之爭與科技之爭、制度之爭、國家實力之爭聯繫起來，遂採取「舉國體制」投入逾2兆人民幣用於研發最尖端晶片，試圖盡速「彎道超車」擺脫外部依賴。

引進台灣模式

最近大陸「晶片反腐風暴」席捲全國。從主管晶片製造的工信部部長肖亞慶，到曾揚言收購台積電的原紫光董座趙偉國，再到大陸集成電路產業投資基金前總裁，近10名與晶片有關的政企人士連續被查，預示了大陸「舉國造晶」效率低下、弊病叢生的結局。幾乎同一時間，曾被陸企中芯高價挖角的前台積電營運長蔣尚義，辭職後首度向媒體坦承，加入中芯是「一生中最愚蠢的事情」，並表示他感到自己因出身台灣和美籍身分而不被信任。話音剛落，大陸媒體傳出中芯突破美國制裁成功製造7奈米晶片，但國際輿論普遍持質疑和觀望的態度，折射出大陸短期內核心技術「彎道超車」並不被看好。

以晶片為代表的核心科技競爭，終究需依靠市場機制的優勝劣汰，而非政治驅動的零和博弈，美國的單邊圍堵不會成功，大陸也難以重溫當年靠海外學子突破封鎖、歸國研發核子武器的舊夢。台灣半導體產業雖早年得益於美國的扶持和轉移，但最終走出一條自己的路。台灣半導體產業的傲居全球，與近20年來中國大陸市場以及兩岸經貿交流合作密不可分，背後正是全球化的主導。

大陸與其以「拿來主義」思維在「舉國體制」架構下挖角台灣半導體產業人才，追求形式上的短期突破，不如引進「台灣模式」帶著台灣的人才、知識和技術，在大陸紮根發芽、連結兩岸、掛鉤中美，此乃兩岸經濟融合的應有之義和真正價值，也是避免美中晶片大戰波及的唯一辦法。