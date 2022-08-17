美國7月CPI、PPI年增率回落，且消費者信心走升，美股連續第四周走揚，市場情緒轉樂觀，美股受資金青睞，其中科技股修空間大，加上美國眾議院通過《通膨削減法案》，延長購置潔淨能源車免稅優惠，刺激電動車銷量，看好智能車基金後市表現。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，S&P500 成份股已有455家公布最近季報，其中營收、盈餘高於預期比率各為63％、75％，以非必需消費、能源產業較為強勁，市場預估成份股獲利年成長，第三季將續走高，有助穩定市場對成長股經營能力的信心，預計下修估值階段已過，科技股及成長股估值具修復空間。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國眾議院8月12日通過4,300億美元的《通膨削減法案》，其中氣候與綠能投資約3,690億美元，為美國史上最大規模氣候法案。且法案將購買新潔淨能源車，即電動車與燃料電池車，提供的7,500美元稅收抵免，延長至2032年底，更新增購置二手潔淨能源汽車4,000美元獎勵。

觀察去年美國電動車滲透率分別落後大陸的12.6％與歐洲的13.8％，這項法案將加速美國電動車供應鏈的建設，帶動滲透率自去年的3.1％快速攀升，刺激未來數年電動車銷量，使得相關板塊受惠，看好電動車概念股表現。