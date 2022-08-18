周三美股震盪收低，在聯準會發布7月會議紀要後，投資人認為央行決策官員在9月升息時，動作可能沒有之前想像的那麼激進，主要指數跌幅大幅收斂，道瓊指數一度由跌轉升。

投資人解讀聯準會最新出爐的會議紀要，美股盤中劇烈震盪，道瓊指數一度下挫323點，標普500指數一度跌1.21%，那指曾跌1.83%。

該會議紀要顯示聯準會官員在上個月底幾乎沒有看到證據顯示美國通膨壓力正在緩解，且與會者認為通膨退散的時間可能比預期更久。根據該會議記錄，美國央行將繼續採行激進的升息行動，直到能抑制住通膨；但與此同時，聯準會也暗示可能很快就會放緩緊縮步伐，並坦承經濟增長面臨下行風險。

為遏制居高不下的通膨，今年以來聯準會已將基準隔夜利率調升225個基點。在聯準會發布7月會議紀要後，與聯準會政策利率連動的期貨市場，交易員認為9月升息0.5個百分點的可能性較大。

Target業績意外疲弱，以及債息走高導致亞馬遜等大型科技股與成長股下挫，亦給大盤帶來壓力。那斯達克指數大跌1.25%，亞德諾半導體（Analog Devices）發出營運預警加劇費半指數的跌勢，終場重挫2.48%。台積電ADR跌0.83%。

道瓊指數連續5天的漲勢畫下句點，但本周以來維持小漲。標普500指數和那斯達克指數本周以來分別下跌0.14%和0.84%。

★主要指數

道瓊指數跌171.69點或0.50%，收33,980.32點。

標普500指數跌31.16點或0.72%，收4,274.04點。

那斯達克指數跌164.43點或1.25%，收12,938.12點。

費城半導體指數跌75.53點或2.48%，收2,970.12點。

★消息

聯準會7月會議紀要指出，隨著貨幣政策立場進一步收緊，在某個時候放慢升息步伐，同時評估累積的政策調整對經濟活動與通膨造成的影響，決策官員認為這可能成為合適之舉。該央行並重申升息步伐和政策緊縮的程度將取決於經濟數據。

美國商務部公布，受汽油價格下跌影響，7月零售銷售額與6月持平，較6月的月增0.8%放緩，亦低於市場預期的月增0.1%。與去年同期相比，7月零售銷售額年增10.3%，高於6月的年增8.5%。因汽油價格大跌，7月汽油零售銷售額下滑1.8%。排除波動較高的石油與汽車等項目，7月核心零售銷售額月增0.7%，與6月份的增幅相同。數據亦顯示美國的消費者支出在第三季初似乎有所回溫。

經濟步入衰退的擔憂，以及聯準會升息路徑的不確定性持續存在，美國10年期指標公債殖利率尾盤漲約7個基點，升至2.9%，盤中一度大漲11.09個基點，報2.915%，科技等成長型股首當其衝。對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率一度漲11.33個基點，報3.3706%，創下6月16日以來新高。

周三紐約期油收漲1.58美元或1.83%，為每桶88.11美元，盤中一度大漲3.04%，為每桶89.16美元。布蘭特期油收漲1.31美元或1.42%，為每桶93.65美元，盤中一度漲2.32%，為94.48美元。根據美國能源情報署（EIA）公布的數據，因出口需求強勁，上周美國原油庫存大減705.6萬桶，市場預期為增加80萬桶。上周美國原油出口達500萬桶/日，創下新高記錄。