美國7月CPI、PPI如預期下降，且消費者信心走升，美股連續第四周走揚，市場情緒轉樂觀，美股續受到資金青睞，根據EPFR公佈8/8當周全球股票基金流入71億美元，其中美股資金流入110億美元，創下8周以來新高。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，截至8/12 S&P 498家成份股中已有455家(91%)公布最近季報，其中營收/盈餘高於預期比例為63%/75%，營收、獲利動能以非必需消費、能源產業較為強勁，市場估S&P500成份股獲利YoY將於2022年第三季續彈，將有助穩定投資人對成長股經營能力的信心，預計市場下修估值階段已過，科技股和成長股有估值修復空間。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國眾議院8/12通過耗資4300億美元的《通膨削減法案》，其中氣候與綠能投資的金額約3690億美元，為美國史上最大規模氣候法案。該法案將購買新潔淨能源車 (包含電動車與燃料電池車) 的7,500美元稅收抵免延長至2032年底，並新增4,000美元的獎勵給購買二手潔淨能源汽車的消費者。2021年美國電動車滲透率分別落後中國的12.6%與歐洲的13.8%，該法案將加速美國電動車供應鏈的建設，帶動美國電動車滲透率自2021年的3.1%攀升，刺激未來數年電動車銷量。相關板塊有望受惠，持續看好相關概念股表現。