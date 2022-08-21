氣象專家吳德榮表示，今起到周二午後降雨機率減少，各地天氣為晴朗酷熱，北部及東半部可能會出現38度以上高溫，將挑戰今年紀錄，周三起東半部及南部地區水氣增加，北部也會有局部短暫降雨機率，也有可能會有颱風生成，影響台灣的機率高。

吳德榮今（21）日於《三立準氣象‧老大洩天機》指出，今天至周二（23日）在華中屢創歷史新高的熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區，各地天氣晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，有挑戰今年最高溫紀錄的機率，提醒民眾外出防熱傷害。今日各地區氣溫為，北部24至38度，中部24至37度，南部24至36度，東部22至39度。

吳德榮據最新模擬顯示表示，周三、四（24、25日）受到熱帶低壓或颱風環流或其外圍影響，周三東半部及南部水氣增加，降雨漸趨明顯，北部仍晴朗炎熱、偶有局部短暫降雨機率，周四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部也有局部陣雨或雷雨，要注意有較大雨勢，各地氣溫略降。周五、六（26、27日）台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

另外，吳德榮根據美國系集模式的21次模擬路徑說，最東從台灣東方海面北上、最西擦過呂宋島北端，顯示不確定仍很大，但模擬通過台灣或鄰近海域的路徑明顯增多，隱含影響台灣的機率大幅提高。

吳德榮也觀察歐洲系集模式的颱風活動機率顯示指出，颱風影響機率逐日升高，周三、四在巴士海峽達最高約60至70%，但何時可確定成颱？是否發布颱風警報？吳德榮說，仍受科技極限限制，目前尚無法確定，需持續觀察。