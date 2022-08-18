百善孝為先，為人子女應孝敬父母，一名女網友表示，昨日在花蓮瓦拉米步道看到一台紅色輪椅，詢問巡山人員才知道，物主是名80幾歲半癱的婆婆，婆婆的兒子經常帶著她到全台各個步道，若碰到輪椅無法前進的路段，就會背著婆婆行走，這次走瓦拉米步道來回約11公里，令她忍不住讚嘆，「非常感人」，圖文引發1.1萬的山友大讚，「婆婆好福氣，有孝順的子女」

原PO昨（19）日於臉書社團《肉腳登山隊》指出，昨日下午在瓦拉米步道，途中看見一台紅色的輪椅放在山邊，她很好奇輪椅的來由，直到遇到巡山人員，一問之下才知道背後竟藏著感人的故事。

原PO轉述，巡山人員表示，輪椅的主人是名80幾歲半癱婆婆，已不良於行，體重大約40幾公斤，婆婆的兒女常推著她在山裡步道，直到輪椅無法再往前行，婆婆的兒子就會背著她行走，據了解婆婆兒子已背著母親，走過多條知名步道，這回到瓦拉米步道，從起點一路走到佳心，來回約11公里路，原PO說途中遇到婆婆母子倆，畫面令她感動不已。

圖文曝光，隨即引發1.1萬網友迴響，「婆婆好福氣，有孝順的子女」、「這要有怎樣的緣分，才能生到這麼孝順的兒子，婆婆好福氣」、「當今社會還有如此孝子，值得喝采，也是給人們的好榜樣」、「這篇讓我真的看到流淚」、「真的非常感人，母子都非常幸福」、「我當天去瓦拉米步道也有看到這輪椅，原來有這麼感人的故事」。