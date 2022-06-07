在疫情延燒之際，南華高中沒有忘記社會中需要被關懷的一份子。疫情使得社福團體的募款受到衝擊，日前因應安康啟智教養院有輪椅的需求，南華高中莊惠安校長領軍即刻捐贈十台輪椅至教養院，即時給予院方最實質性的幫助。

南華高中校長莊惠安（右2）協同教職員到安康啟智教養院捐贈十台輪椅，由安康啟智教養院余院長（左2）代表受贈。（圖／南華高中提供）

財團法人桃園市私立安康啟智教養院服務18～65歲的憨兒，提供全日型住宿照顧服務，讓憨兒在生理、心理及社會皆能獲得適切的協助，良好的生活品質。同時也能幫助其身障家庭成員減輕照顧壓力，過安定幸福的生活。待疫情緩和之後，歡迎大家有餘力，也可以到安康去走走，給予社福單位一些鼓勵跟支持，展現自己小小心力。

長年以「辦理兒童及少年學籍轉銜及復學教育」執行績效卓著得以表揚的南華高中持續做愛心提供物資第二年，陸續捐贈食品、生活用品、醫療用品等，積極從事各樣的公益活動，舉凡「心知講堂」-臺北市政府教育局指導，透過邀請名人講座給予父母在教養上的支撐陪伴成長，「南青陣」-臺北市教育局自109學年度起，委請南華高中辦理南區青少年領袖陣營（The Hub_南青陣），幫助臺北市15至18歲中途離校或國中畢業後還未找到自己方向的學生，提供多元職能培力課程，以學習與實踐為出發；以跨領域整合任務達成為策略；以職場發展為導向，透過課程的設計，幫助迷途青少年能找到自我價值及目標，從失能到自立、從自立到供應。

一直以來，南華高中的校長、師長們以身作則，希望給予學子跳脫學業之外得以受用終身的榜樣。莊惠安表示，透過公益活動讓學生發揮潛能，學習對他人的關懷與付出，對於學校推動品德教育是最好的原動力，也期許未來學生們善用自己的力量形成更美好的社會。